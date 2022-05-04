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«Аэрофлот» возобновит рейсы в индийский Дели с 5 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в индийскую столицу — город Дели. Первый полет запланирован на 5 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».

Вылет состоится поздно вечером, в 23.25 по московскому времени из аэропорта Шереметьево. Полет будет проведен на самолете Airbus A330–300. Приобрести билеты на этот и другие рейсы можно на сайте перевозчика.

В дальнейшем самолеты «Аэрофлота» будут летать в Дели дважды в неделю. Стоимость за билеты туда-обратно составит около 35–37 тыс. рублей. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, такие низкие цены обусловлены окончанием туристического сезона в Индии.

Тем не менее рейсы в индийскую столицу можно использовать в качестве транзитных на пути в Тайланд. Такой перелет, по словам Ломидзе, обойдется туристам дешевле, чем путешествие со стыковкой в Катаре или ОАЭ.

В данный момент посещение Индии доступно как для вакцинированных россиян, так и для тех, кто еще не делал прививки от COVID-19. Последним не потребуется карантин, но нужно будет делать ПЦР-тесты для въезда в страну, а также перемещений внутри нее на самолете, поезде или автобусе.

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