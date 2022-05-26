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Следствие проведет повторную проверку смерти неонациста Тесака

Семён Гудошников
Сегодня в 18:49

Следственное управление СК по Челябинской области проведет повторную проверку обстоятельств смерти неонациста Максима Тесака Марцинкевича. Об этом пишет RTVI со ссылкой на адвоката погибшего Алексея Михальчика.

Он надеется, что на следствие повлияет вывод независимого эксперта, который обнаружил на теле Марцинкевича нехарактерные для самоубийц повреждения, в том числе признаки насильственного удушения.

Михальчик считает, что законного срока проведения проверки в 30 дней будет недостаточно, поскольку челябинским следователям предстоит выяснить, что происходило в красноярском СИЗО, где, предположительно, пытали Тесака.

«Вопросов у нас много, он содержался в Коми, у нас до сих пор нет информации, почему его оттуда перевели в Красноярск. Там его однозначно пытали, оттуда добыли 11 явок с повинной, включая террористические акты, которые даже косвенно не подтвердились», — говорит адвокат.

Тесак умер в челябинском СИЗО 16 сентября 2020 года. В следственных органах заявили, что он покончил с собой, однако адвокат Марцинкевича рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные в конце девяностых.

Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.

После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, Тесак заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.

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