Адвокат: экспертиза показала, что Тесак не мог нанести обнаруженные на его теле травмы

Независимая экспертиза показала, что националист Максим Марцинкевич (Тесак), найденный мертвым в СИЗО, не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы. Об этом заявил «МБХ-медиа» адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича.

Исследование проводила Елена Кучина, экспертиза которой привела к уголовному делу против эксперта, который нашел в крови у сбитого полицейским шестилетнего мальчика следы алкоголя. Кучина проводила экспертизу по опубликованному ранее посмертному фото Марцинкевича.

Михальчик считает, что ее результаты указывают на несостоятельность версии о суициде. По словам адвоката, родители Тесака продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела об убийстве. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину была ранее подана соответствующая жалоба.

Тело Максима Марцинкевича было найдено в одиночной камере следственного изолятора Челябинска, куда Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Погибший оставил предсмертную записку.

Адвокат Марцинкевича рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли».