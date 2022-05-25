В Беларуси признали региональное отделение «Медиазоны»* и его соцсети экстремистскими материалами

Суд в Гродно признал издание «Медиазона. Беларусь» и ее соцсети «экстремистскими материалами». Об этом пишет само издание со ссылкой на Республиканский список экстремистских материалов.

Соответствующее решение было принято 20 мая. Причина включения в список не уточняется.

В марте белорусский суд признал экстремистскими три ролика Юрия Дудя. Речь об интервью с белорусским комиком Славой Комиссаренко, выпуске про телеграм-канал Nexta и о фильме «Как жить, если лишают родины» на ютьюб-канале «вДудь».

За распространение в Беларуси экстремистских материалов грозит административная ответственность. Если речь идет о подписке на медиа, признанное экстремистским формированием, то может наступить и уголовная.

В Республиканский перечень экстремистских формирований в Беларуси включены телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta, польский телеканал «Белсат», информационное агентство «БелаПАН», ресурсы dze.chat, «Рабочы рух» и другие. «Медиазона. Беларусь» в этот список не входит.

* «Медиазона» включена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.