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В Беларуси признали экстремистскими материалы ютьюб-канала «вДудь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:36

Три ролика Юрия Дудя признали экстремистскими материалами в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об интервью с белорусским комиком Славой Комиссаренко, выпуске про телеграм-канал Nexta и о фильме «Как жить, если лишают родины» на ютьюб-канале «вДудь».

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси напомнили, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на телеграм-каналы и чаты, которые были признаны экстремистскими, преследуются по закону.

Интервью с Комиссаренко вышло в ноябре 2021 года. В январе 2022 года комик заявил, что вынужден был покинуть Россию. По его словам, белорусское КГБ объявило его в розыск и его могут задержать в Москве, чтобы силой доставить в Минск.

В фильме «Как жить, если лишают родины» собраны интервью с белорусами разных профессий, возраста и достатка. Создатели картины хотели понять две вещи: как это — вынужденно оставить свой дом и смогут ли репрессии в России достигнуть белорусского уровня.

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