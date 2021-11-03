В Беларуси признали «Белсат» экстремистским формированием. Подписчикам могут грозить реальные сроки

МВД Беларуси признало экстремистским формированием «группу граждан, объединенных посредством интернет-ресурса „Белсат“». Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Материалы польского телеканала «Белсат» были признаны экстремистскими еще в июле. За распространение такой информации пользователям грозили штрафы.

Статус экстремистского формирования ужесточает ответственность для подписчиков до уголовной. Как пояснил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский, если люди популяризуют ресурс, признанный экстремистским формированием, — делают репосты, перечисляют деньги или передают информацию, — им грозит до семи лет лишения свободы по статье 361-1 УК республики. По словам силовика, привлекать к ответственности будут «точечно, с учетом роли каждого».

Сейчас в белорусском реестре экстремистских формирований числятся 11 организаций и индивидуальных предпринимателей. Первым такой статус получили ресурсы dze.chat и «Рабочы рух». Затем экстремистским формированием признали телеграм-канал Nexta.

«Белсат» — спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИДа Польши и Польского общественного телевидения. Он вещает преимущественно на белорусском и русском языках. Прошлым летом телеканал активно освещал массовые протесты в Беларуси, вызванные несогласием с результатами президентских выборов. В августе 2020 года канал в республике заблокировали, в июле 2021-го его сайт и соцсети признали экстремистскими.