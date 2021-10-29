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В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы Nexta и Luxta

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:39

МВД Беларуси объявило «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta. За подписку на них грозит тюремное заключение.

В сумме у трех каналов около 1 млн 460 тыс. подписчиков, большинство из которых читают Nexta. Подписчики из Беларуси могут стать фигурантами уголовного дела и получить срок до семи лет лишения свободы. В списке «экстремистских формирований» оказались пять телеграм-каналов, два чата и два сайта.

В октябре прошлого года телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали «экстремистскими материалами» на территории Беларуси. Однако до объявления их «экстремистскими формированиями» подписка на них была «пока не наказуема», уточнял глава начальник отдела ­ГУБОП Вячеслав Орловский.

Как и Nexta, в список «экстремистских материалов» в прошлом году внесли сатирический телеграм-канал Luxta.

В Беларуси экстремистскими признаны около 180 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них посвящены политической тематике и критикуют действия Александра Лукашенко. Также среди экстремистских «Чай з малинавым варэннем», «Страна для жизни», «Беларусь головного мозга» и ByPOL.

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