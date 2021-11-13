В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН»

Белорусское частное информационное агентство «БелаПАН» признали экстремистским формированием в Беларуси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип. Такое решение было принято Комитетом госбезопасности 1 ноября. По словам МВД, «экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО „БелаПАН“».

В августе в Беларуси задержали главного редактора информагентства Ирину Левшину и бывшего директор Дмитрия Новожилова. Их подозревают в организации грубых нарушений общественного порядка и налоговых преступлениях с ущербом в более чем 100 тыс. рублей.

Также была задержана бухгалтер «БелаПАН» Екатерина Боева. Все задержания произошли 18 августа. Боеву отпустили спустя 10 дней под обязательство о явке. Она также числится подозреваемой в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее в Беларуси признали экстремистским формированием польский телеканал «Белсат», а также ресурсы dze.chat, «Рабочы рух» и телеграм-канал Nexta.

«БелаПАН» — информационное агентство, основанное в 1991 году белорусским журналистом Алесем Липаем. В данный момент серверы медиа недоступны. Офис редакции опечатан.