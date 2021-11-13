перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты» 2:02
Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной 1:16
В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН» 0:47
disneyplus/Instagram
Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год» 0:08
Основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** внесли в реестр СМИ-иноагентов 0:01
Елка представила новый альбом «Без обид». В нем 11 песен, которые «в какой‑то момент спасли» певицу Вчера в 23:19
Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря». В главной роли Оскар Айзек Вчера в 22:27
Disney+ продлил мультсериал «Что, если…?» на второй сезон Вчера в 21:58
Disney+ показал трейлер мульсериала «Бэймакс!» о роботе, помогающем заботиться о здоровье Вчера в 21:50
В мире скоро появятся новые лекарства от COVID-19. Кто их производит и как они работают? Вчера в 21:27
Основателя Gulagu.net объявили в розыск, Оксимирон выпустил альбом и другие новости дня
Вчера в 20:52 дайджест
Аврил Лавин выпустила первый сольный сингл за два года Вчера в 20:31
Томас Мраз и Ккоме опубликовали танцевальный макси-сингл из двух композиций Вчера в 20:20
В «Башмет-центре» состоится музыкальная мистерия «Дом Устинова» Вчера в 19:39
Кадр из сериала «Звездный путь: Дискавери»
Шазад Латиф сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус» Вчера в 18:53
Бортич и Троянова в актерских стоп-листах: что говорится в новом расследовании Би-би-си? Вчера в 18:16
В Центре Вознесенского откроется выставка художницы Ники Нееловой Вчера в 18:15
Rakhim, Баста и Моргенштерн: «СберЗвук» составил рейтинг самых популярных российских рэперов года Вчера в 18:13
Вышел официальный тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» Вчера в 17:43
Michael Marais/Unsplash
Мэрия Москвы планирует впервые закупить электромобили. Их будут использовать ЦОДД и Мосгортранс Вчера в 17:41
Отключить рекламу

В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Белорусское частное информационное агентство «БелаПАН» признали экстремистским формированием в Беларуси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип. Такое решение было принято Комитетом госбезопасности 1 ноября. По словам МВД, «экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО „БелаПАН“».

В августе в Беларуси задержали главного редактора информагентства Ирину Левшину и бывшего директор Дмитрия Новожилова. Их подозревают в организации грубых нарушений общественного порядка и налоговых преступлениях с ущербом в более чем 100 тыс. рублей.

Также была задержана бухгалтер «БелаПАН» Екатерина Боева. Все задержания произошли 18 августа. Боеву отпустили спустя 10 дней под обязательство о явке. Она также числится подозреваемой в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее в Беларуси признали экстремистским формированием польский телеканал «Белсат», а также ресурсы dze.chat, «Рабочы рух» и телеграм-канал Nexta.

«БелаПАН» — информационное агентство, основанное в 1991 году белорусским журналистом Алесем Липаем. В данный момент серверы медиа недоступны. Офис редакции опечатан.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить