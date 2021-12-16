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Создатели мультсериала «Любовь, смерть и роботы» выпустят арт-бук с концептами шоу

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Создатели анимационного проекта-альманаха «Любовь, смерть и роботы» выпустят в мае 2022 года графический альбом с концептами эпизодов из всех трех сезонов шоу. Об этом сообщил Collider.

Официальный арт-бук будет называться «Искусство любви, смерти и роботов». В нем опубликуют предисловие писателя Джона Скальци, рассказы которого (например, «Три робота» и «Когда Йогурт захватил мир») легли в основу эпизодов сериала.

В тексте Скальци оценивает мультсериал и то, как тот создал «более широкие, более красочные, более интуитивные» вселенные. Он обращает внимание на то, что художники имели возможность экспериментировать в каждой серии проекта.

В арт-бук включат материалы по работе над персонажами, эскизы костюмов, раскадровки, дизайны транспортных средств, ранние наброски и итоговые кадры. Видеоматериалы будут дополнены интервью с ключевыми авторами, в том числе с Тимом Миллером и Дэвидом Финчером.

Первый сезон сериала вышел на стриминговой платформе Netflix весной 2019 года. Он состоял из 18 эпизодов. Тогда Netflix показывал, как создавалась анимация для шоу. В 2021 году у проекта появился второй сезон из восьми серий. В данный момент разрабатывается третья часть антологии, дата ее выхода пока неизвестна.

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