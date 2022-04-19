Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Он выйдет 20 мая

Видео анонсировало дату выхода продолжения популярного шоу. Оно появится на стрим-платформе 20 мая. Сколько эпизодов будет в новом сезоне, Netflix не уточнил. В прошлом году IGN утверждал , что в третьей части шоу будет восемь серий.

Первая часть сериала «Любовь. Смерть. Роботы» состояла из 18 эпизодов, каждый из которых представлял собой короткометражный анимационный фильм. Во втором сезоне появились еще восемь серий.

Тизер третьего сезона смонтирован, в основном, из кадров предыдущих двух сезонов. Содержание новых эпизодов пока держится в тайне. Продюсерами продолжения, как и первых двух частей, выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер.

Первый сезон сериала вышел на стриминговой платформе Netflix весной 2019 года. Тогда Netflix показывал, как создавалась анимация для шоу. В 2021 году у проекта появился второй сезон. В мае вместе с выходом третьего сезона ожидается релиз арт-бука с концептами шоу.