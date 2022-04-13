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Швейцария приняла пятый пакет санкций Евросоюза против России

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

Власти Швейцарии объявили о присоединении к пятому пакету санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Антироссийские санкции Швейцарии практически полностью повторяют санкции Евросоюза. Исключения составили меры ЕС, которые касаются сухопутных и морских перевозок грузов из‑за географического положения страны — грузовики и суда из России и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Под персональные санкции подпали 217 человек и 18 организаций, в частности, Олег Дерипаска, Елена Тимченко, Герман Греф, судостроительный завод «Море» и концерн «Калашников».

Вместе с тем российским судам запретили входить в порты стран Евросоюза, а автотранспортным операторам из РФ — перемещаться по территории ЕС, за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. ЕС также ввел запрет на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, импорт из РФ древесины, цемента, удобрения, морепродуктов, алкоголя и пообещал ввести эмбарго на импорт российской нефти к концу лета.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 12 апреля количество санкций против России достигло 9199. Большую часть из них ввели США (1789), Евросоюз (1188), Канада (1183), Франция (1179), Великобритания (1126) и Швейцария (1124).

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