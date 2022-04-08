Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

Российским судам запрещено входить в порты стран Евросоюза, автотранспортным операторам из РФ — перемещаться по территории ЕС, за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров.

Евросоюз согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. А также запретил все транзакции и заморозил активы «четырех ключевых российских банков». Их названия пока не опубликованы.

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