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ЕС ввел персональные санкции против 217 людей и 18 организаций

Виктория Шанина
Сегодня в 13:50

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел персональные санкции против 217 физлиц и 18 организаций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Согласно документу, санкционные списки включают 179 «членов так называемых правительств и парламентов Донецка и Луганска». Общее число людей и организаций, попавших под ограничения ЕС начиная с 2014 года, составит 1091 и 80 соответственно.

Поименные списки фигурантов перечня будут опубликованы в течение 8 апреля в официальном журнале Евросоюза. После этого ограничения вступят в силу.

Персональные санкции Евросоюза предусматривают запрет на поездки в ЕС для физлиц. Вместе с тем будут заморожены возможные активы физлиц и организаций в странах Европейского соглашения.

«Комиссия и внешнеполитическая служба работают над дополнительными предложениями по возможным санкциям, включая импорт нефти», — отмечается в документе. Также рассматриваются и другие предложения, касающиеся налогов или «специальных каналов платежей, например, эскроу-счетов».

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