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Удар Уилла Смита на «Оскаре» превратили в браузерную игру

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:44

Инцидент на «Оскаре-2022», когда американский актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока, превратили в браузерную игру Slap Chris. Об этом сообщает «Канобу».

Slap Chris создал разработчик шуточных мини-игр Тайлер Гамильтон. Цель игры — как можно быстрее дать пощечину комику. Сила удара рассчитывается в километрах в час. Попробовать сыграть можно здесь.

28 марта на церемонии премии «Оскар» Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Актриса побрила голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое приводит к потере волос.

Ее муж Уилл Смит возмутился шутке Рока, вышел на сцену и ударил комика по лицу. Из американской трансляции вырезали следующие несколько минут, когда актер дважды прокричал Року: «Не произноси имя моей жены своим грязным ртом!»

29 марта актер публично извинился перед Роком. «Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал Смит.

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