Крис Рок не будет заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время «Оскара»

Комик Крис Рок отказался от заявления в полицию на актера Уилла Смита, который ударил его по щеке во время церемонии «Оскара» в Лос-Анджелесе. Об этом Variety сообщили в департаменте полиции города.

Выступая на сцене, Рок пошутил о прическе жены Смита Джады Пинкетт, сравнив ее с героиней Деми Мур в фильме 1997 года «Солдат Джейн». Комик сказал, что ему не терпится увидеть Пинкетт Смит, страдающую синдромом алопеции, в главной роли в «Солдате Джейн-2».

Тогда Уилл Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину. Вернувшись на место, актер прокричал: «Не произноси имени моей жены из своего ****** [поганого] рта».