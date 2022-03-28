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Крис Рок не будет заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время «Оскара»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Комик Крис Рок отказался от заявления в полицию на актера Уилла Смита, который ударил его по щеке во время церемонии «Оскара» в Лос-Анджелесе. Об этом Variety сообщили в департаменте полиции города.

Выступая на сцене, Рок пошутил о прическе жены Смита Джады Пинкетт, сравнив ее с героиней Деми Мур в фильме 1997 года «Солдат Джейн». Комик сказал, что ему не терпится увидеть Пинкетт Смит, страдающую синдромом алопеции, в главной роли в «Солдате Джейн-2».

Тогда Уилл Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину. Вернувшись на место, актер прокричал: «Не произноси имени моей жены из своего ****** [поганого] рта».

Видео инцидента. Меньше чем за сутки оно набрало 11 млн просмотров

После случившегося Смит получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» и принес извинения перед Академией и коллегами-номинантами. Во время речи он заплакал и признался, что не из‑за награды, а потому, что у него есть возможность «проливать свет на всех людей».

Издание пишет, что в перерыве между инцидентом и победой Смита в номинации Дензел Вашингтон дал актеру совет быть осторожным в такие моменты.

После церемонии в твиттере Киноакадемии появился пост с осуждением насилия. В полиции Лос-Анджелеса добавили, что потерпевший еще может изменить свое решение, чтобы начать полноценное расследование.

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