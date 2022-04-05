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Reuters: Германия поддержит поэтапное введение эмбарго на российский уголь

Виктория Шанина
Сегодня в 15:30

Власти Германии поддержат эмбарго Евросоюза на импорт угля из России, если оно будет введено постепенно. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Германия поддержала бы эмбарго ЕС на поставки угля [из России] с поэтапным отказом», — приводит агентство слова источника.

Как отмечает агентство, подобный запрет станет первым в сфере импорта энергоносителей с начала «военной спецоперации». По словам источника в ЕС, отказ от российского угля обойдется странам европейского соглашения примерно в 4 млрд евро.

Собеседник агентства для сравнения отметил, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России нефти и газа на сумму около 100 млрд евро.

В конце марта Reuters сообщил, что страны Евросоюза обсуждают возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций. На эмбарго настаивали страны Балтии. Германия выступила против, так как это поспешное решение в условиях и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Ранее Польша заявляла, что планирует полностью отказаться от российского угля уже в апреле или мае. Власти страны также приложат все усилия для того, чтобы к концу 2022 года страна полностью смогла обходиться без российской нефти.

2 апреля Латвия объявила, что отказалась от поставок российского природного газа — первой в Евросоюзе. На следующий день стало известно, что от импорта российского газа отказались все страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония).

4 апреля газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник заявила, что решение о следующем шаге против России послы стран Евросоюза планируют обсудить 6 апреля. По информации издания, будущие ограничительные меры могут включать в себя дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть или газ.

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