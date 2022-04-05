Reuters: Германия поддержит поэтапное введение эмбарго на российский уголь

Власти Германии поддержат эмбарго Евросоюза на импорт угля из России, если оно будет введено постепенно. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Германия поддержала бы эмбарго ЕС на поставки угля [из России] с поэтапным отказом», — приводит агентство слова источника.

Как отмечает агентство, подобный запрет станет первым в сфере импорта энергоносителей с начала «военной спецоперации». По словам источника в ЕС, отказ от российского угля обойдется странам европейского соглашения примерно в 4 млрд евро.

Собеседник агентства для сравнения отметил, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России нефти и газа на сумму около 100 млрд евро.

В конце марта Reuters сообщил, что страны Евросоюза обсуждают возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций. На эмбарго настаивали страны Балтии. Германия выступила против, так как это поспешное решение в условиях и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Ранее Польша заявляла, что планирует полностью отказаться от российского угля уже в апреле или мае. Власти страны также приложат все усилия для того, чтобы к концу 2022 года страна полностью смогла обходиться без российской нефти.

2 апреля Латвия объявила, что отказалась от поставок российского природного газа — первой в Евросоюзе. На следующий день стало известно, что от импорта российского газа отказались все страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония).

4 апреля газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник заявила, что решение о следующем шаге против России послы стран Евросоюза планируют обсудить 6 апреля. По информации издания, будущие ограничительные меры могут включать в себя дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть или газ.