перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авиакомпания Cathay Pacific запланировала самый длинный коммерческий рейс — в обход России 12:48
В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19 12:34
Верховный суд отказался пересматривать срок Навального по делу «Ив Роше» 12:26
Правительство разрешило операторам связи не хранить трафик телеканалов и стримингов 11:57
Сергій Ткаченко/Flickr
Володин предложил экспортировать зерно, нефть и уголь за рубли 11:45
Путин исключил из научного совета при Совбезе четверых экспертов 10:57
Польша хочет отказаться от российского угля уже в апреле или мае 10:54
Пользователи «Яндекс.Еды» подали в суд на сервис из‑за утечки своих данных в сеть 9:55
В Британии прошел концерт в поддержку украинцев. Удалось собрать 16 млн долларов 9:29
Rossiya Airlines/Wikimedia Commons
Авиакомпания «Россия» перевела 125 иностранных самолетов в российский реестр 9:08
Ограничение полетов на юг России вновь продлили – до 7 апреля 8:45
Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новую тюрьму для смены обстановки 2:36
Алексей Венедиктов не попал в Общественную палату Москвы по списку мэра 1:59
В Свердловской области учительницу уволили из‑за нежелания следить за школьниками в соцсетях 1:01
Apple TV/YouTube
Вышел трейлер триллера «Сияющие девушки». Главную роль в нем сыграла Элизабет Мосс Вчера в 23:44
Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в постановке «Северный ветер» Вчера в 22:50
Русский музей и МАММ вошли в топ-3 самых посещаемых музеев мира Вчера в 22:36
ТАСС: четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области Вчера в 22:26
A.Savin/Wikimedia Commons
ФАС: «О’Keй» и «Ашан» отказались ограничивать наценку на социально значимые товары Вчера в 22:04
Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл все свои магазины в России Вчера в 21:49
Отключить рекламу

Польша хочет отказаться от российского угля уже в апреле или мае

Виктория Шанина
Сегодня в 10:54

Польша планирует полностью отказаться от российского угля уже в апреле или мае. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

План отказа от угля был принят на совете министров Польши. По словам Моравецкого, Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.

«Мы делаем это вопреки правилам, которые там существуют», — сказал он.

В польском правительстве утверждают, что теперь страна будет закупать уголь в Австралии, ЮАР или Колумбии. Там он не должен быть дороже.

«Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», — отметил премьер-министр.

Министр климата и окружающей среды республики Анна Москва пояснила, что республике нужно 8 млн тонн угля. Власти знают, откуда и как организовать поставки.

Как отметил премьер, власти страны также приложат все усилия для того, чтобы к концу 2022 года страна также полностью смогла обходиться без российской нефти.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Люди
Матеуш Моравецкий
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить