Польша хочет отказаться от российского угля уже в апреле или мае

Польша планирует полностью отказаться от российского угля уже в апреле или мае. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

План отказа от угля был принят на совете министров Польши. По словам Моравецкого, Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.

«Мы делаем это вопреки правилам, которые там существуют», — сказал он.

В польском правительстве утверждают, что теперь страна будет закупать уголь в Австралии, ЮАР или Колумбии. Там он не должен быть дороже.

«Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», — отметил премьер-министр.

Министр климата и окружающей среды республики Анна Москва пояснила, что республике нужно 8 млн тонн угля. Власти знают, откуда и как организовать поставки.

Как отметил премьер, власти страны также приложат все усилия для того, чтобы к концу 2022 года страна также полностью смогла обходиться без российской нефти.