перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Литва больше не импортирует природный газ из России 18:52
Badoo уходит из России, на Reddit началась пиксельная битва и другие новости дня
18:31 дайджест
Суд в Великобритании вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа 20 апреля 16:59
Сотрудники МВД в Ярославской области похитили коробки с бумагой для перепродажи. Проводится проверка 16:47
Группа отелей Accor продолжит работу в России 16:03
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает должность 15:51
Sara Kurfeß/Unsplash
Минобрнауки назвало письмо вузам о переносе контента с YouTube рекомендательным 15:03
СК возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде 14:51
Сборник стихов Иосифа Бродского с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за 1 млн рублей 14:05
Флаги стран, Эйфелева башня и «Genshit»: на Reddit стартовала пиксельная битва 13:59
ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций 12:57
Ростуризм досрочно завершит продажи туров по России с кэшбэком — из‑за высокого спроса 12:48
Пресс-материалы
Мариинский театр начинает серию показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева 12:24
В России выявили 17 949 новых случаев коронавируса 11:17
«Ъ»: издатели из России сообщили о проблемах при расчетах с зарубежными авторами из‑за требований ЦБ 9:58
Зеленский: Киев обменялся с рядом стран проектами гарантий безопасности 8:38
Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии из‑за инцидента на «Оскаре» 3:17
Mondadori Portfolio/Getty Images
Итан Коэн снимет свой первый личный фильм. Его сценарий он написал вместе с женой 2:30
Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж» 1:35
Сайт знакомств Badoo перестал работать на территории России и Беларуси 1:04
Отключить рекламу

Литва больше не импортирует природный газ из России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:52

Литва первой в Евросоюзе отказалась от поставок российского природного газа. Эту информацию подтвердили ТАСС в Министерстве энергетики страны.

«Мы стали первой страной Евросоюза среди стран-клиентов „Газпрома“, добившейся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому газопроводу составил 0 МВт/ч, следует из данных литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid. Газ для Литвы берется из Клайпедского терминала СПГ.

«На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — и по газовому соединению с Польшей», — говорится в сообщении министерства.

22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отметил он.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить