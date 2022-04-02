Литва больше не импортирует природный газ из России

Литва первой в Евросоюзе отказалась от поставок российского природного газа. Эту информацию подтвердили ТАСС в Министерстве энергетики страны.

«Мы стали первой страной Евросоюза среди стран-клиентов „Газпрома“, добившейся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому газопроводу составил 0 МВт/ч, следует из данных литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid. Газ для Литвы берется из Клайпедского терминала СПГ.

«На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — и по газовому соединению с Польшей», — говорится в сообщении министерства.

22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отметил он.