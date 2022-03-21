Reuters: ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть в пятом пакете санкций

Страны Евросоюза обсуждают возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

21 марта пройдет встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой планируется рассмотрение новых санкций. 24 марта президент США Джо Байден приедет в Брюссель на встречу 30 союзников НАТО и саммит «Большой семерки», где присоединится к обсуждению ограничений.

На эмбарго на российскую нефть в качестве следующего шага настаивают страны Балтии, включая Литву. Германия выступает против такого решения, так как это поспешное решение в условиях и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Как отмечает издание, Германия — наиболее зависимая от российской нефти европейская страна. Она является крупнейшим покупателем нефти из России в Евросоюзе.

Позиция Франции, председательствующей в ЕС, по этому вопросу может стать решающей. Представитель президента страны Эмманюэля Макрона отметил, что есть страны, «более чувствительные к вопросу нефти и газа», но в вопросе санкций против России не должно быть табу.

Поводом для энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

В рамках предыдущего, четвертого, пакета санкций ЕС запретили новые инвестиции в области российской энергетики с некоторыми исключениями, экспорт предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия, а также импорт из России части сталелитейной продукции.

Германия накануне заключила долгосрочное энергетическое партнерство с Катаром, чтобы страна обрела большую независимость от России. Соглашение предусматривает поставки сжиженного природного газа в Германию, разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.