Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России

Страны Балтии отказались от импорта российского природного газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора латвийского оператора газотранспортной системы (ГТС) Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса.

По словам Барисса, газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».

Накануне стало известно, что от российского природного газа отказалась Литва. Это первая страна Евросоюза, объявившая о таком решении.

Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис заявил, что «это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений». По его словам, Литва может получать газ по газовому соединению с Латвией и Польшей.

22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отметил он.