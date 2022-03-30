Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях

Власти Великобритании отказались платить за российские товары в рублях. Об этом заявил представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона, пишет РИА «Новости».

По его словам, соответствующее решение принял британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг.

«Кваси Квартенг в сотрудничестве со своими коллегами ясно дал понять, что не будут платить в рублях», — заявил представитель британского премьера.

23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

Правительства стран «Большой семерки» назвали это решение неприемлемым. Они сочли требование властей России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов, страны G7 намерены призвать компании не выполнять его.

В ответ на отказ стран «Большой семерки» платить за российский газ в рублях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добыча газа — это тяжелейшая работа, и никакой трагедии в том, чтобы рассчитываться за рубли, нет. Более того, он отметил, что следует так же поступить с зерном, углем, нефтью и другими товарами и ресурсами.

После начала российской «военной операции» на территории Украины США решили запретить весь импорт нефти и газа из России. Германия заморозила проект «Северный поток-2». Польша заявила о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае, а к концу года — от нефти. Евросоюз намерен отказаться от российских углеводородов к 2027 году.