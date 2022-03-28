Минэнерго Германии: страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

Министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что правительства стран «Большой семерки» сочли требование властей России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов, они намерены призвать компании не выполнять его. Слова министра передает «Интерфакс».

Хабек добавил: «Платежи в рублях неприемлемы». 23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

По словам президента России, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

После начала российской «военной операции» на территории Украины США решили запретить весь импорт нефти и газа из России. Германия заморозила проект «Северный поток-2». Евросоюз намерен отказаться от российских углеводородов к 2027 году.