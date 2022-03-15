перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер фильма «Память» с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи Вчера в 23:42
Байден выделил Украине 13,6 млрд долларов Вчера в 23:14
Телеканал «Дождь»**/YouTube
Адвокатская палата приостановила статус адвоката Ивана Павлова* Вчера в 22:44
Видеосервис Coub закроется с 1 апреля Вчера в 22:34
ЕС запретил поставлять в Россию черную икру, породистых лошадей и видеоигры Вчера в 22:02
Минцифры поддержит IT-специалистов на фоне ухода зарубежных компаний Вчера в 21:31
Белый дом: чиновники США, попавшие под санкции России, не собирались в страну и не имеют там счетов Вчера в 21:21
Евросоюз ввел санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов Вчера в 20:52
Марину Овсянникову оштрафовали, под Киевом погиб оператор Fox News и другие новости дня
Вчера в 20:14 дайджест
Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости Вчера в 20:06
Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека Вчера в 20:02
РБК: «Яндекс» продаст сервисы «Новости» и «Дзен» Вчера в 19:54
Emanu/Unsplash
Россия приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами Вчера в 19:11
Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей Вчера в 19:07
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо Вчера в 19:04
Fox News сообщил о гибели своего оператора. Накануне он попал под обстрел под Киевом Вчера в 18:50
Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила экспорт части лекарств в Россию Вчера в 18:23
ООН: с начала российской «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек Вчера в 18:08
Россия ввела персональные санкции против Байдена Вчера в 17:52
Laurenz Heymann/Unsplash
Пользователи: карта «Мир» не позволяет оплачивать сервисы Apple Вчера в 17:35
Отключить рекламу

Адвокатская палата приостановила статус адвоката Ивана Павлова*

Дарья Мельникова
Вчера в 22:44

Совет Адвокатской палаты Петербурга приостановил адвокатский статус Ивана Павлова*. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат рассказал, что 15 марта в Совете обсуждалось несколько его дисциплинарных дел. Большую часть обвинений в его адрес были отвергнуты, поэтому было решено не лишать его адвокатского статуса, а объявить предупреждение.

Однако следом ему заявили о приостановлении статуса адвоката. «На основании того, что я якобы более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности», — сказал Павлов. Он подчеркнул, что не согласен с этим решением.

По словам Павлова, его предупредили, что теперь «под страхом полного лишения адвокатского статуса» он теперь не имеет права оказывать юридическую помощь подзащитным даже бесплатно.

8 ноября 2021 года Минюст включил Павлова в реестр СМИ-иноагентов. В начале сентября юрист покинул Россию. В конце октября он заявил, что объявлен в розыск.

Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования») по делу Ивана Сафронова. Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

*Павлов Иван Юрьевич внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
приключение
Лулу и Бриггс
Ченнинг Татум дебютирует в качестве режиссера
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Лунные приключения
Мальчишка отправляется на Луну спасать сестру
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Иван Сафронов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить