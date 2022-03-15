Адвокатская палата приостановила статус адвоката Ивана Павлова*

Совет Адвокатской палаты Петербурга приостановил адвокатский статус Ивана Павлова*. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат рассказал, что 15 марта в Совете обсуждалось несколько его дисциплинарных дел. Большую часть обвинений в его адрес были отвергнуты, поэтому было решено не лишать его адвокатского статуса, а объявить предупреждение.

Однако следом ему заявили о приостановлении статуса адвоката. «На основании того, что я якобы более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности», — сказал Павлов. Он подчеркнул, что не согласен с этим решением.

По словам Павлова, его предупредили, что теперь «под страхом полного лишения адвокатского статуса» он теперь не имеет права оказывать юридическую помощь подзащитным даже бесплатно.

8 ноября 2021 года Минюст включил Павлова в реестр СМИ-иноагентов. В начале сентября юрист покинул Россию. В конце октября он заявил, что объявлен в розыск.

Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования») по делу Ивана Сафронова. Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

*Павлов Иван Юрьевич внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.