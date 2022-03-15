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Michelin приостанавливает экспорт шин в Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:25

Производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в Россию и производство в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Производитель отметил, что продолжит заниматься адаптацией своих решений в соответствии с развитием политико-экономической ситуации.

Michelin также заявляет, что на заводе компании в Давыдово работают около 750 человек. На нем производят шины для легковых автомобилей и грузовиков.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины».

С того момента многие западные компании решили приостановить деятельность в России. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz. Многие иностранные компании, включая группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) и Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent), объявили о временном или полном уходе с российского рынка.

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