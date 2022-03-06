Visa и Mastercard приостанавливают работу в России. Что об этом известно

В ночь на 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Заявления появились на сайтах платежных систем, используемых во всем мире.

Если карты Visa и Mastercard выпущены в России, то они продолжат работать в стране и перестанут за рубежом. Однако оплатить подписку на иностранный сервис, заплатить за заказ в зарубежном интернет-магазине и использовать Apple Pay и Google Pay не получится.

Кроме того, карты Visa и Mastercard, выпущенные за границей, не будут работать в России.

Что еще известно:

Visa и Mastercard перестанут работать со своими клиентами и партнерами, чтобы прекратить все транзакции, в «ближайшие дни». В Альфа-банке предположили, что платежные системы приостановят работу через три дня;

Платежные операции в России теперь будет обрабатывать Национальная система платежных карт, передают РИА «Новости»;

В российских банках, в том числе в «Сбере», посоветовали снять наличные деньги тем, кто находится за границей;

В Центробанке порекомендовали брать с собой за границу не только наличные деньги, но и отечественную кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она работает в России и еще 180 странах.

Держатели карты «Мир» смогут расплатиться ими в Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Южной Осетии.

Visa и Mastercard приняли решение не работать в России из‑за вооруженного конфликта на территории Украины, а также антироссийских санкций.