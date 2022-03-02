Евросоюз рассмотрит меры, чтобы исключить обход санкций при помощи криптовалют

Евросоюз рассмотрит меры, которые исключат обход санкций против России при помощью криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

«Интерфакс», в свою очередь, приводит данные аналитической компании Chainalysis, согласно которым объем конвертации рублей в криптовалюты, например, в биткоин и эфир, удвоился с момента «военной операции» на территории Украины и достиг в понедельник, 28 февраля, 60 млн долларов в день.

После начала конфликта западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT банков ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.