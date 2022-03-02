перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Центробанк рекомендовал кредиторам не выселять должников до конца года Вчера в 23:51
Евросоюз рассмотрит меры, чтобы исключить обход санкций при помощи криптовалют Вчера в 22:57
«Аэрофлот» планирует спецрейсы для вывоза россиян из Европы Вчера в 22:47
США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора и нефтеперерабатывающей отрасли России Вчера в 22:09
H&M временно приостанавливает работу в России Вчера в 21:57
Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси» Вчера в 21:22
Грузия подаст заявку о вступлении в Евросоюз 3 марта Вчера в 21:02
Блокировка The Village, законопроект о распространении фейков и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине Вчера в 20:18
Минобороны РФ сообщило о 498 погибших с российской стороны. Потери Украины — 2870 человек Вчера в 20:01
EA Sports удаляет сборную Россию из серии игр FIFA Вчера в 19:43
«Роскомсвобода» сообщила о начале блокировки YouTube в России. Роскомнадзор выступил с опровержением Вчера в 19:22
megogo_ru/Instagram
Megogo прекращает свою деятельность в России Вчера в 19:10
Радиостанция «Серебряный дождь» снимает с эфира все программы Вчера в 19:08
Главный редактор телеканала «Дождь»* решил уехать из России Вчера в 18:57
Сайт The Village перестал работать в России Вчера в 18:27
Asos прекратил доставку товаров в Россию Вчера в 17:58
Iron Maiden отменили концерт в Москве Вчера в 17:45
РФПИ поддержал разрешение конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем Вчера в 17:41
Венецианский кинофестиваль не примет российские делегации. Кинематографисты из РФ смогут участвовать Вчера в 17:37
Отключить рекламу

Евросоюз рассмотрит меры, чтобы исключить обход санкций при помощи криптовалют

Денис Ламехов
Вчера в 22:57

Евросоюз рассмотрит меры, которые исключат обход санкций против России при помощью криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

«Интерфакс», в свою очередь, приводит данные аналитической компании Chainalysis, согласно которым объем конвертации рублей в криптовалюты, например, в биткоин и эфир, удвоился с момента «военной операции» на территории Украины и достиг в понедельник, 28 февраля, 60 млн долларов в день.

После начала конфликта западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT банков ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Банк России
Банк ВТБ
Новикомбанк
Промсвязьбанк
Совкомбанк
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить