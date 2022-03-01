Путин запретил вывозить из России больше 10 тыс. долларов

Владимир Путин запретил со 2 марта вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Об этом сообщает «РБК». Подобные ограничения наложены и на денежные инструменты.

Такие меры содержатся в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

Согласно нему, сделки лиц из «недружественных стран» с ценными бумагами, недвижимостью, а также выдача им рублевых кредитов будут возможны только с одобрения правкомисии.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.