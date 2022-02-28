Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями» Запада

Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и международных организаций». Документ опубликован на сайте президента России.

Указ запрещает россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета за рубежом. Кроме того, резидентам России запрещается переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Публичные акционерные общества до 31 декабря 2022 года смогут проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях.

С 28 февраля российские экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Порядок продажи будет устанавливать Центробанк.

Санкции против России из‑за военных действий на Украине ввели несколько десятков стран, включая участниц Евросоюза, Великобританию, США, Канаду, Японию, Австралию и другие государства.