Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж

Центробанк запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции против РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, которое ЦБ разослал кредитным организациям.

Мера касается физических и юридических лиц из 43 государств. Им запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы денег без открытия сетов, через системы переводов.

Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года. Тем, чьи страны ограничений не вводили, переводы будут доступны, но с лимитом в 5000 долларов в месяц.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания, Канада и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ.