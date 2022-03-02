Сбербанк уходит с европейского рынка

Cбербанк принял решение уйти с европейского рынка, сообщается на сайте компании.

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — объяснили такое решение в компании.

Однако Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки по распоряжению Центробанка.

«При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — добавили там.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», «Ростеха», ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Платежные системы Mastercard и Visa уже заблокировали доступ к сети для нескольких финансовых организаций в России. Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты этих платежных систем, но уже выпущенные карты продолжат работать внутри России.