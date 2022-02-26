ЕС ввел санкции против Мишустина, Медведева и Колокольцева

Евросоюз ввел санкции против российских официальных лиц в связи с военной операцией на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В перечень тех, на кого ЕС накладывает ограничения, попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Все они — члены Совбеза, поддержавшие признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также в санкционных списках Евросоюза оказались высокопоставленные белорусские военачальники. Это госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук.

Согласно заявлению ЕС, эти граждане Беларуси поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, стабильность и безопасность на ее территории.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ограничения против российских и белорусских государственных деятелей связаны с заморозкой активов.

Вчера, 25 февраля, ЕС ввел санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Они будут финансовыми.

Позднее Евросоюз сообщил, что запретит экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли, а также для оборонного сектора, авиационной и космических сфер. Среди других новых санкций ЕС — запрет на госфинансирование и финансовую помощь для торговли с РФ и инвестиций в РФ.