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Австралия ввела санкции против Путина и высших должностных лиц России

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:38

Австралия ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда постоянных членов Совета безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра страны Скотта Моррисона.

Под финансовые санкции и запреты на поездки попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Власти Австралии также отметили, что продолжают работать над организацией поставок оружия Украине и введением новых санкций против России.

«Австралия уже ввела санкции против более чем 350 российских физических лиц, включая <…> депутатов ее парламента и военных командиров, которые помогают реализовать [военные] амбиции Путина. Кроме того, мы вводим санкции против 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который поощрял агрессию, позволив России совершать нападения с территории этой страны», — заявил Моррисон.

23 февраля Австралия ввела санкции против восьми членов Совета безопасности, запретив им въезд на территорию страны. Власти также внедрили ограничения на все предприятия и организации ДНР и ЛНР в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникации и нефтегазодобывающей отрасли.

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