Госсекретарь Бельгии по миграции выступил за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступает за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем гражданам России, включая студентов, туристов и путешествующих по работе. Об этом заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, сообщает Reuters.

«Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию», — заявил он. Махди добавил, что «на данный момент россияне здесь не приветствуются».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока не прокомментировал предложение госсекретаря. Де Кро обсудит дополнительные санкции против России на встрече с лидерами ЕС, которое состоится позже, 24 февраля.

Официально Евросоюз одобрит новые санкции в пятницу, 25 февраля, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике», — отметил он.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.