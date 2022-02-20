Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство

Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого.

В настоящее время люди продолжают идти в миграционные службы. Процедуру оформления проходят еще 170 тыс. человек.

По данным Володацкого, на 15 февраля в ДНР и ЛНР проживали 775 620 человек. На данный момент гражданство России получили уже более 770 тыс. граждан.

18 февраля обострилась ситуация в Донбассе. Главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны — сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Позже, по информации РИА «Новости», в центре Донецка произошел мощный взрыв. В нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. В Луганске в ночь с 18 на 19 февраля произошло как минимум три взрыва газопровода.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Только из Донецкой народной республики прибыло уже более 40 тыс. людей.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщал, что принять беженцев в пунктах временного размещения готовы семь регионов. Среди них — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области.