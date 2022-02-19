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ТАСС: за ночь в Луганске произошло не менее трех взрывов газопровода

Виктория Шанина
Сегодня в 8:35

В ночь с 18 на 19 февраля в Луганске не менее чем в трех местах был подорван газопровод. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

В телеграм-канале ГУП «Луганскгаз» сообщается, что звонки о крупном возгорании на газопроводе начали поступать в 00.10 по местному времени (совпадает с московским). Жители сообщали, что инцидент произошел в районе Малой Вергунки.

По некоторым данным, причиной взрыва стала авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.

«Луганскинформцентр» пишет, что очаг возгорания пришелся на район завода «Горизонт» в северо-восточной части города. В телеграм-канале агентства появился ролик, на котором видно ярко-желтое зарево.

В 00.49 представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник сообщил о втором взрыве. По его словам, он произошел в Каменнобродском районе города и «это уже серия».

По предварительным данным, взрыв произошел на газовой заправке. Возгорание было ликвидировано, его причины выясняются.

Гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько назвала оба взрыва диверсией. Свой вывод она сделала после «оценки характера повреждений» газопровода.

Как сообщает «Луганскгаз», от системы газоснабжения временно отключили 95 абонентов.

Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что было не менее трех взрывов. Как он отмечает, на улице Фрунзе в районе Малая Вергунка газопровод был подорван сразу в двух местах.

18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны. Этот сигнал необходим для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Позже, по информации РИА «Новости», в центре Донецка произошел мощный взрыв. В нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. Близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах нет.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

На момент написания этой заметки из ДНР эвакуировано 2,5 тыс. детей. Общее число беженцев достигло 6,5 тыс.

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