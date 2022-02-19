ТАСС: за ночь в Луганске произошло не менее трех взрывов газопровода

В ночь с 18 на 19 февраля в Луганске не менее чем в трех местах был подорван газопровод. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

В телеграм-канале ГУП «Луганскгаз» сообщается, что звонки о крупном возгорании на газопроводе начали поступать в 00.10 по местному времени (совпадает с московским). Жители сообщали, что инцидент произошел в районе Малой Вергунки.

По некоторым данным, причиной взрыва стала авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.

«Луганскинформцентр» пишет, что очаг возгорания пришелся на район завода «Горизонт» в северо-восточной части города. В телеграм-канале агентства появился ролик, на котором видно ярко-желтое зарево.