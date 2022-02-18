РИА «Новости»: в центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление корреспондента с места событий.

Согласно данным агентства, в нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. Близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах нет.

«Интерфакс» сообщает, что взорванный автомобиль принадлежал главе народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал.