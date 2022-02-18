ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации в Россию. В Донецке включили сирену гражданской обороны

Главы ДНР и ЛНР призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что эвакуация будет временной и что выезд в Россию поможет гражданам сохранить жизнь и здоровье. Источники «Интерфакса» уточнили, что сроки пребывания эвакуированных в России неизвестны. Кроме того, речь идет о перемещении нескольких сотен тысяч человек, среди которых женщины, дети и старики.

После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны. Этот сигнал необходим для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.