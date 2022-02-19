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Роспотребнадзор попросил не размещать беженцев на Кубани и в Ставрополье из‑за сезона отпусков

Виктория Шанина
Сегодня в 14:36

Эвакуированных в Россию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не следует размещать в Краснодарском и Ставропольском краях из‑за грядущего туристического сезона. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут… Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [стоит разместить] в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — сказала Попова.

Она также отметила, что по всей России будут усилены «противоэпидемические мероприятия». Это связано с большим количество прибывших жителей ДНР и ЛНР.

«Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересек границу, вне зоны нашего контроля. Это люди, которые разъехались по другим городам и регионам. Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть», — отметила глава Роспотребнадзора.

Также в ходе совещания замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что принять беженцев в пунктах временного размещения готовы семь регионов. Среди них — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области.

18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны. Этот сигнал необходим для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Позже, по информации РИА «Новости», в центре Донецка произошел мощный взрыв. В нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. Близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах нет.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Из Донецкой народной республики эвакуировано уже не менее 2,5 тыс. детей. Общее число беженцев превысило 6,5 тыс.

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