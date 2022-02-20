Народная милиция ЛНР сообщила о гибели двух мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, попытка атаки произошла около пяти утра в районе села Пионерское. Это привело «к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения». Он отметил, что в результате столкновения «противник понес потери и отступил».

Офицеры представительства ЛНР в СЦКК подтвердили информацию о гибели местных жителей в комменатрии РИА «Новости». Скончались два человека, их тела сильно обгорели.

Как отмечает издание «Подъем», глава российского СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели мирных жителей.

18 февраля обострилась ситуация в Донбассе. Главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны — сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Позже, по информации РИА «Новости», в центре Донецка произошел мощный взрыв. В нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. В Луганске в ночь с 18 на 19 февраля произошло как минимум три взрыва газопровода.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Только из Донецкой народной республики прибыло уже более 40 тыс. людей.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщал, что принять беженцев в пунктах временного размещения готовы семь регионов. Среди них — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области.