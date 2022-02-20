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Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе

Виктория Шанина
Сегодня в 8:41

Американский телеканал CNN сообщил, что его сотрудники, а также журналисты из французского информагентства AFP, попали под обстрел в Донбассе.

Вместе с журналистами на тот момент находился глава МВД Украины Денис Монастырский. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

«Группа журналистов <…> попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой», — пишет CNN.

Ранее пресс-секретарь украинской правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что под обстрел на Донбассе попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ — их эвакуировали в укрытие. Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что среди попавших под обстрел был также и Денис Монастырский.

18 февраля обострилась ситуация в Донбассе. Главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны — сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Позже, по информации РИА «Новости», в центре Донецка произошел мощный взрыв. В нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики взорвался автомобиль. Близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах нет.

В Луганске в ночь с 18 на 19 февраля произошло как минимум три взрыва газопровода. О возгораниях сообщалось на улице Фрунзе в районе Малая Вергунка и улице Веселогоровская в Каменнобродском районе.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Только из Донецкой народной республики прибыло уже более 40 тыс. людей.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщал, что принять беженцев в пунктах временного размещения готовы семь регионов. Среди них — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области.

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