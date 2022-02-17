Международный союз конькобежцев не пригласил Камилу Валиеву на показательные выступления Олимпиады

Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил фигуристку Камилу Валиеву на показательные выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам личного турнира Валиева стала четвертой. В показательных выступлениях традиционно принимают участие фигуристы, занявшие первые шесть мест в турнирной таблице.

Так, Россию будут представлять выигравшая золотую медаль Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова.

Среди тех, кто также будет участвовать в показательной программе, обладательница бронзы на Олимпиаде-2022 Каори Сакамото, южнокорейская фигуристка Ю Ён, американка Алиса Лью и представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Ранее Камила Валиева была временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев.

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

15 февраля фигуристка завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили ее прокат в 82,16 балла, отрыв от второго места составил почти 2 балла.