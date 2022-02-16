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NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для сердца. Только один из них запрещен

Виктория Шанина
Сегодня в 12:47

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли следы трех препаратов для сердца. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документ, предоставленный на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS).

Согласно документу, Стокгольмская лаборатория, которая проводила экспертизу, обнаружила в организме 15-летней Валиевой триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин запрещен антидопинговыми агентствами.

По словам экспертов, опрошенных NYT, такая комбинация веществ крайне необычная, тем более для такого юного возраста. Исполнительный директор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что преимущество такой комбинации в «повышении выносливости, снижении усталости и повышении эффективности использования кислорода».

Ранее Камила Валиева была временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

15 февраля фигуристка завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили ее прокат в 82,16 балла, отрыв от второго места составил почти два балла.

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Всемирное антидопинговое агентство
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