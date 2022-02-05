СК начал проверку «Мемориала»* по обвинению в реабилитации нацизма

Отдел Следственного комитета по Тверскому району Москвы начал проверку международного историко-просветительского общества «Мемориал»*. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, проверка организована на основе обращения, в котором говорится, что «Мемориал» реабилитирует нацизм «путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников, увековечивает их память как жертв политических репрессии в СССР».

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский рассказал РБК, что обращение поступило в следственные органы еще за день до заседания Верховного суда. 4 февраля он получил приглашение в следственный отдел, дата и время визита будут согласованы позже.

Согласно сообщению на сайте организации, письмо в СК направило общероссийское общественное движение «Ветераны России». Адресатами стали Генеральный прокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Эксперты ООД „Ветераны России“ изучили список „Мемориала“, и в адрес Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ направлены дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных жертв политических репрессий „Мемориала“. В обращении приведен список из 19 имен», — сообщается на сайте движения.

В «Мемориале» отмечают, что в базе жертв репрессий нет информации о «предшествующей или дальнейшей биографии упоминаемых лиц, вели они безупречный образ жизни или грешили, — только сведения о незаконных репрессиях по политическим мотивам».

«Некоторые из незаконно репрессированных перед войной (как фигурирующие в списке Рисс и Филистинский) действительно впоследствии сотрудничали с нацистами. Это никак не отменяет факта незаконной репрессии», — пишет организация.

Уголовный кодекс предполагает наказание за реабилитацию нацизма в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать международное общество «Мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (часть материалов правозащитников была без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп (некоторые члены запрещенных организаций были включены в списки политзаключенных, которые ведет «Мемориал»).

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении центра «Мемориал».

*«Мемориал» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

