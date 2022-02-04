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Apple первой из иностранных компаний выполнила требования «закона о приземлении»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:00

Компания Apple открыла представительство в России, выполнив таким образом требования «закона о приземлении». Информация появилась на сайте Роскомнадзора.

Ранее корпорация исполнила два других условия: зарегистрировала на сайте РКН личный кабинет и разместила на своих платформах формы обратной связи для российских пользователей.

Частично выполнили требования документа Spotify, TikTok, Twitter, Viber и Likee.

«Закон о приземлении» вступил в силу 1 января. Он распространяется на зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Среди тех, кто обязан соблюдать этот закон, но еще не приступил к исполнению, — Google, Meta Platforms, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.

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