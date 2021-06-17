Госдума обязала крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы в России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть с 1 января представительства в России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

IT-компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте форму обратной связи с российскими организациями и пользователями.

Закон касается компаний, на сайтах которых содержится информация на русском языке или языке республик и народов страны или публикуется реклама, направленная на россиян. Требования также распространяются на организации, обрабатывающие данные пользователей из России или получающие деньги от российских физ- и юрлиц.

Если компании не будут соблюдать закон, их могут исключить из выдачи поисковиков, наделить в поисковиках маркировкой о неисполнении законодательства, запретить им рекламу в России или ориентированную на россиян. Среди других мер принуждения — ограничение сбора и передачи персональных данных и частичная или полная блокировка на территории России.

Список IT-компаний, которые подпадают под новые требования, разместят на сайте Роскомнадзора. Среди них, по словам думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, будут Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, AliExpress, Gmail, IKEA и Wikipedia.

По мнению авторов закона, «многие из IT-гигантов» нарушают российское законодательство, в том числе распространяя детскую порнографию, пропагандируя наркотики, суицид и экстремизм. При этом привлечь их к ответственности в России почти невозможно: у них нет российских отделений, в лучшем случае — «дочки», которые за действия холдинга никак не отвечают.