Viber и Likee завели личные кабинеты на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении»

Мессенджер Viber и социальная сеть Likee создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора (РКН) согласно требованиям закона о «приземлении» крупных ИТ-компаний. Об этом свидетельствуют записи в реестре ведомства.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Likee отмечает, что компания подала заявление о регистрации личного кабинета еще в конце декабря. Соцсеть уже заканчивает процедуры, необходимые для открытия представительства в России.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января. Согласно ему, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть офисы в России, зарегистрировать личные кабинеты на сайте РКН и разместить формы обратной связи для российских пользователей и организаций на своих платформах.

Накануне соответствующий личный кабинет зарегистрировала компания Apple. Также требования РКН обязаны исполнить Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Cписок регулятор опубликовал в конце ноября.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции: запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.

По информации «Интерфакса», Apple и Likee выполнили уже два требования регулятора. Помимо создания личных кабинетов на сайте РКН, компании разместили формы обратной связи.