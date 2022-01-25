Twitter начал выполнять требования закона о «приземлении»

Американская компания Twitter Inc., владеющая одноименной соцсетью, приступила к исполнению закона о «приземлении» крупных ИТ-компаний. На сайте Роскомнадзора появилось сообщение об этом.

Twitter Inc. зарегистрировала на сайте регулятора личный кабинет. Пока что компания выполнила только одно требование закона. Остальные два — открытие офиса в России и установление формы обратной связи на сайте и в приложении.

Второе требование 18 января выполнила компания, владеющая TikTok. За день до этого личный кабинет завел Viber. Likee и Apple выполнили сразу два требования — установили электронную форму и зарегистрировались на сайте РКН.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января. Он распространяется на зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Среди тех, кто обязан соблюдать этот закон, но еще не приступил к исполнению, — Google, Meta Platforms, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.