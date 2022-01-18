TikTok начал выполнять требования закона о «приземлении»

Компания TikTok Pte. Ltd., владеющая одноименной соцсетью, приступила к исполнению закона о «приземлении» крупных ИТ-компаний. Она разместила на сайте и в приложении TikTok форму обратной связи, сообщает Роскомнадзор.

Пока что компания выполнила только одно требование закона. Остальные три — регистрация личного кабинета на сайте ведомства, открытие офиса в России и установление счетчика посещаемости.

Накануне личные кабинеты на сайте РКН создали мессенджер Viber и соцсеть Likee. 14 января таким же обзавелась Apple.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января. Он распространяется на зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Среди тех, кто обязан соблюдать этот закон, но еще не приступил к исполнению, — Google, Meta Platforms, Twitter, Telegram, Zoom, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.