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МИД России пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

Денис Ламехов
Сегодня в 20:59

МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также «интернет-посредников» после запрета вещания канала Russia Today DE. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство приводит выдержку из заявления ведомства: «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер».

В конце января «Коммерсант» писал, что ответные меры Москвы на ограничение вещания RT DE могут коснуться YouTube и Deutsche Welle.

Сегодня, 2 февраля, комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга.

Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.

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