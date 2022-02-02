МИД России пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также «интернет-посредников» после запрета вещания канала Russia Today DE. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство приводит выдержку из заявления ведомства: «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер».

В конце января «Коммерсант» писал, что ответные меры Москвы на ограничение вещания RT DE могут коснуться YouTube и Deutsche Welle.

Сегодня, 2 февраля, комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга.

Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.