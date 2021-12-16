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YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT в первый день запуска

Виктория Шанина
Сегодня в 13:34

Администрация YouTube заблокировала новый аккаунт телеканала RT Deutsch (немецкой редакции телеканала Russia Today). Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

RT auf Sendung был удален в первый день его запуска. На тот момент на канале проводилась прямая трансляция телевизионного эфира на немецком языке.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google в России, аккаунт телеканала RT DE заблокирован за обход наложенных на него ограничений в сентябре.

«Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие‑либо другие ютьюб-каналы. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — заявили представители компании.

Предыдущий канал редакции RT в Германии был заблокирован в конце сентября. Тогда пресс-служба Google рассказала «Интерфаксу», что причиной такого решения стали публикации на канале фейков о коронавирусе.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала блокировку «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Симоньян отметила, что Россия должна принять ответные меры.

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